Pistoia, 82enne picchiata e rapinata in casa

Vincenza Lombardi, 82 anni, ha passato momenti di terrore. Siamo a Ponte di Serravalle nel Pistoiese. Intorno alle 11,30 la donna si trova nel giardino di casa, arriva un giovane tra i 20 e i 25 anni, le chiede da bere poi finge di sentirsi male. Vincenza si insospettisce e chiude la porta dell’abitazione. A questo punto l’uomo l’aggredisce: calci, pugni, poi riesce a strapparle una collanina dal collo e scappa.

Un gioiello che per Vincenza aveva un grande valore affettivo. Sotto choc e impaurita, con escoriazioni al volto, un ematoma per i calci ricevuti una mano tumefatta perchÃ© il rapinatore l’ha schiacciata con i piedi, la vittima Ã¨ stata ricoverata in ospedale, ne avrÃ per dieci giorni. Subito dopo l’episodio Ã¨ scattata la caccia all’uomo che potrebbe aver avuto un complice ad attenderlo in auto.