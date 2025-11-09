MELUZZI DOCET, diciottesima puntata

MELUZZI DOCET è la rubrica domenicale che abbiamo voluto dedicare al Grande Alessandro Meluzzi con l’auspicio che possa aiutarlo e con l’augurio che possa guarire quanto prima per tornare tra noi.

MELUZZI DOCET è una raccolta degli interventi fatti nel programma Piazza Libertà in cui il Professore è stato “compagno di viaggio” di Armando Manocchia, autore e conduttore del talk di informazione e approfondimento, con all’attivo centinaia di puntate e altrettanti autorevoli ospiti protagonisti del panorama politico, economico, culturale, sociale, nonché sanitario e giuridico.

LA PRIGIONIA DEI VECCHI E DEGLI INUTILI

PIAZZA LIBERTA’, intervento del prof. Alessandro Meluzzi – Medico, psichiatra, criminologo, opinionista – estratto dalla puntata di sabato 13 maggio 2023

“C’è una frase del libro ‘L’uomo dei Boschi’ che ho sempre raccontato agli studenti e che proclamo come programma di vita: se qualcuno volesse venire nella mia capanna nel bosco per fare il mio bene, correrei a nascondermi nella foresta. Quando lo Stato irrompe nelle nostre vite per fare il nostro bene, state pur certi che ci troviamo di fronte a pura m****”

PIAZZA LIBERTA’ è il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda.