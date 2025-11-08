Firenze, stupro di gruppo su una turista: arrestati due stranieri

Una turista di origini panamensi di 35 anni Ã¨ stata aggredita questa notte in centro a Firenze, in piazza San Pancrazio, adiacente a via della Spada, a due passi da piazza Santa Maria Novella

La donna, secondo quanto ricostruito al momento, sarebbe stata avvicinata intorno alle 4 del mattino e poi aggredita e violentata da due uomini, come da lei stessa raccontato alla polizia.Â Ad interrompere la violenza Ã¨ stato un uomo di passaggio, che ha dato l’allarme. Provvidenziale il suo intervento.

Sul posto Ã¨ intervenuta la polizia, che Ã¨ riuscita a rintracciare i due uomini, datisi in un primo tempo alla fuga, anche grazie alle telecamere della zona, uomini portati poi in questura: si tratta di un cittadino egiziano di 26 anni e di un cittadino marocchino di 32, entrambi giÃ gravati da precedenti di polizia. A seguito degli accertamenti effettuati, i due uomini sono stati arrestati per violenza sessuale di gruppo e saranno portati a Sollicciano.

In soccorso della giovane donna Ã¨ intervenuta anche un’ambulanza, che l’ha accompagnata in ospedale, con l’attivazione del codice rosa, la procedura per le donne vittime di violenza sessuale.

Le indagini sono affidate alla squadra mobile di via Zara. Secondo quanto ricostruito finora dagli investigatori, la violenza sarebbe avvenuta dentro un’auto parcheggiata. Poi, sentendo le urla, l’allarme del passante.

