Verona, donna investita da un tir: morta sul colpo

VERONA – Un camion ha investito mortalmente una donna di 55 anni. La tragedia Ã¨ accaduta intorno alle 16:30 in via Torbido, all’inizio della circonvallazione che porta nella zona est di Verona.
L’incidente
La donna, di origini orientali, ma residente nel quartiere di Borgo Venezia Ã¨ stata investita da un tir guidato da un autista polacco. I sanitari del Suem 118 hanno potuto solo constatate il decesso della 55enne, per i gravi traumi da schiacciamento.
La dinamica dell’incidente Ã¨ al vaglio degli agenti del Nucleo antinfortunistica della polizia locale di Verona, sul posto sono intervenuti anche le volanti della polizia di stato. La circolazione Ã¨ rimasta bloccata per tutto il tempo necessario ai rilievi.
