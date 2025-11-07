Ladri nella villa del calciatore dell’Inter Alessandro Bastoni

Ladri a casa del calciatore dell’Inter Alessandro Bastoni. Il furto Ã¨ avvenuto nella serata di mercoledÃ¬ 5 novembre, nella sua villa di Castelli Calepio (Bergamo)

I ladri sono entrati in azione proprio mentre il giocatore era a Milano, sul campo, impegnato nella partita di Champions League a San Siro contro la squadra kazaka del Kairat.

La banda – quattro o forse cinque persone – sarebbe riuscita a entrare all’interno della villa del calciatore aprendosi un varco attraverso una bocca di lupo. Poi avrebbe fatto razzia di orologi di lusso e preziosi, fuggendo via con Rolex e borse griffate. Sul furto ora indagano i carabinieri di Grumello del Monte e del Nucleo operativo di Bergamo.

Pochi minuti per colpire e poi scappare e un furto che, con tutta probabilitÃ , era stato studiato nei dettagli.

