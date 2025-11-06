Reuters: ‘10% dei ricavi di Meta da spot ingannevoli nel 2024’

NEW YORK, 06 NOV – Il 10% dei ricavi realizzati da Meta nel 2024, ovvero 16 miliardi di dollari, Ã¨ legato alla pubblicitÃ ingannevole e di prodotti vietati. E’ quanto emerge da alcuni documenti interni visionati da Reuters che mostrano come negli ultimi anni il colosso di Mark Zuckerberg non Ã¨ riuscito a bloccare spot di prodotti illegali. La maggior parte delle frodi Ã¨ stata identificata all’interno di Meta che, perÃ², blocca solo gli inserzionisti se i suoi sistemi di controllo prevedono circa il 95% di chance di commettere una truffa. (ANSA)