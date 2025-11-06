“Neutralità climatica”, UE: 2,9 miliardi per progetti a zero emissioni

La Commissione europea ha annunciato un finanziamento di 2,9 miliardi di euro a favore di 61 progetti tecnologici a zero emissioni nette

Le risorse provengono dal Fondo per l’innovazione, utilizzando le entrate provenienti dal sistema di scambio di quote di emissione dell’UE. Le sovvenzioni fanno seguito a un primo invito a presentare proposte per tecnologie a zero emissioni nette lanciato nel dicembre 2024, volto a rafforzare la leadership tecnologica dell’Europa e ad accelerare la diffusione di soluzioni innovative di decarbonizzazione.

I progetti selezionati coprono 19 settori e 18 paesi. L’attenzione è rivolta alle industrie ad alta intensità energetica, alle rinnovabili e allo stoccaggio di energia, alla mobilità e agli edifici a zero emissioni nette, alla produzione di tecnologie pulite e alla gestione industriale del carbonio per conseguire la neutralità climatica entro il 2050. (ITALPRESS)