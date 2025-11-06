Crosetto: ‘in arrivo 3 aerei che portano in Italia bambini di Gaza’

“Ancora una volta l’Italia dimostra con i fatti il proprio impegno umanitario. Tre velivoli dell’Aeronautica Militare sono in volo per trasferire nel nostro Paese bambini provenienti dalla Striscia di Gaza che necessitano di cure urgenti. In serata i piccoli pazienti giungeranno in Italia per essere assistiti grazie a un’operazione complessa, resa possibile da un lavoro corale e silenzioso”.

CosÃ¬ il ministro della Difesa, Guido Crosetto. “Dietro ogni missione come questa – osserva Crosetto – ci sono volti, nomi, storie: bambini che hanno conosciuto troppo presto la sofferenza e che oggi trovano nell’Italia una mano tesa, un luogo sicuro, una possibilitÃ concreta di cura e di futuro. Il mio piÃ¹ profondo ringraziamento va alle donne e agli uomini della Difesa e a tutti coloro che con competenza, umanitÃ e dedizione rendono possibili interventi di questo tipo anche in contesti difficili”.

Un’operazione, aggiunge il minstro, “resa possibile grazie al lavoro sinergico con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il ministero dell’Interno, il ministero della Salute, la Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana e le strutture sanitarie coinvolte”. “Ãˆ la dimostrazione di come l’Italia, quando serve – conclude – sappia muoversi come una sola squadra, unita nei valori della solidarietÃ e della vita”. (ANSA).