Francia, grida ‘Allahu Akbar’ e investe 10 persone

BORDEAUX, 05 NOV – Un automobilista ha investito deliberatamente diverse persone in diverse localitÃ  dell’isola di OlÃ©ron, sulla costa atlantica della Francia, ferendo almeno dieci persone, quattro delle quali in modo grave, prima di essere arrestato. Lo ha reso noto la procura.

Ãˆ stata aperta un’inchiesta per “tentato omicidio”. “Un uomo di 35 anni, residente a OlÃ©ron, ha investito deliberatamente diversi pedoni e ciclisti su una strada tra Dolus d’OlÃ©ron e Saint-Pierre d’OlÃ©ron”, ha dichiarato Arnaud Laraize, procuratore di La Rochelle. Al momento dell’arresto, il sospettato ha gridato “Allahu Akbar” (Dio Ã¨ grande), ha dichiarato il magistrato. (ANSA)

