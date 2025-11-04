Va a dare da mangiare alle galline, ma in gabbia trova un orso

ALFEDENA, 04 NOV – Va in stalla come ogni mattina per dare da mangiare alle galline, ma in gabbia trova al loro posto un orso: Ã¨ successo ad Alfedena, piccolo centro dell’Aquilano, dove la titolare di un’azienda agricola si Ã¨ trovata faccia a faccia con il plantigrado, rimasto intrappolato dopo aver fatto incetta di 52 galline. “Mi sono avvicinata alla stalla dei conigli e dei maiali e mi sono accorta che la recinzione e la grata della gabbia delle galline erano rotte.

Ho capito che qualcosa non andava, ma non ho fatto in tempo a realizzare perchÃ© il testone di un orso Ã¨ sbucato dalla finestra e sono corsa via”, racconta all’ANSA Sandra D’Amico, titolare dell’azienda agricola Rio Torto. “Poi lo spavento Ã¨ passato, mi sono accorta che era intrappolato e ho chiamato il 113. Guardiaparco e carabinieri forestali sono venuti a liberarlo”, aggiunge.

Secondo i forestali si tratta di un giovane esemplare maschio, di 3 o 4 anni, senza microchip nÃ© collare. “Abbiamo assistito alla liberazione e, nello scappare, il cucciolone ha rotto altre recinzioni”, riferisce D’Amico. “Ãˆ la prima volta che ci viene a trovare un orso. Quest’anno i lupi ci hanno giÃ mangiato tre o quattro pecore”, conclude. Nessuna gallina si Ã¨ salvata: tutte sono state sbranate dal plantigrado, che ha passato la notte in gabbia. (ANSA)