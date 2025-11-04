Torino, furto da 20mila euro: arrestati 4 nordafricani

Individuati grazie alle telecamere e arrestati dai carabinieri subito dopo il furto. Nei giorni scorsi, i militari del nucleo operativo Torino San Carlo hanno riconosciuto e portato in carcere i presunti quattro responsabili della spaccata del 10 gennaio 2025 al negozio dâ€™abbigliamento Blauer di Torino, in via Doria 6.

Lâ€™auto rubata come ariete

Quella notte, i malviventi hanno usato unâ€™auto rubata come ariete. Sfondata la vetrina, sono entrati nel punto vendita e, in pochi secondi, hanno portato via 72 capi di abbigliamento (soprattutto giubbotti di marca), dal valore totale di 20.300 euro. Tutta la scena Ã¨ stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza.

Le indagini dei carabinieri

Gli investigatori hanno passato in rassegna i filmati anche dei negozi limitrofi e ascoltato diverse testimonianze. Per mesi, hanno portato avanti una complessa attivitÃ di osservazione tra Torino e Biella, dove Ã¨ scattato lâ€™arresto per i presunti ladri. Sono tutti uomini di origini nordafricane, tra 27 e 34 anni. Il giudice per le indagini preliminari di Torino ha giÃ confermato la misura cautelare della custodia in carcere, con lâ€™accusa di furto aggravato in concorso.

www.torinotoday.it