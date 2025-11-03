Roma, crolla parte Torre dei Conti: grave operaio 64enne

Crollo di una parte della Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, a largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali, nel cuore di Roma

Sul posto vigili del fuoco e agenti della polizia locale del I Gruppo Centro che hanno chiuso il traffico pedonale e veicolare nel tratto interessato per agevolare l’intervento da parte dei pompieri.

E’ stato trasportato in codice rosso in ospedale l’ operaio soccorso dopo il crollo. L’uomo, di 64 anni, ha riportato un trauma cranico ed Ã¨ stato portato dal 118 al San Giovanni.Â Altri due feriti, con lievi traumi, hanno rifiutato il trasporto in ospedale. ANSA

Roma, sindaco Gualtieri: “nel 2027 mi ricandido”

(dice che deve completare l’opera di trasformazione della cittÃ )