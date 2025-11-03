Pianificava grave attentato jihadista in Germania, arrestato siriano

Arrestato in Germania un 22enne siriano che stava pianificando un grave attacco contro lo Stato tedesco motivato da convinzioni jihadiste

Lo ha annunciato un portavoce della procura di Berlino, spiegando che sono state sequestrate attrezzature idonee a fabbricare una bomba. La polizia lo ha arrestato nel quartiere di NeukÃ¶lln a Berlino della capitale tedesca nella giornata di ieri, e oggi dovrebbe comparire in tribunale.

Il portavoce della procura non ha fornito ulteriori dettagli sul possibile obiettivo dell’attacco pianificato. Secondo il tabloid Bild, l’obiettivo sarebbe dovuto essere una localitÃ di Berlino. Il portavoce ha aggiunto che per effettuare l’arresto Ã¨ stata dispiegata un’unitÃ della Squadra operazioni speciali (Sek) della polizia, che solitamente entrano in azione pesantemente armate.

Il ministro dell’Interno tedesco: “Minaccia elevata”

L’arresto del ventiduenne siriano accusato dalla polizia di star preparando un attentato di matrice jihadista mostra che “la minaccia terroristica in Germania, sebbene spesso astratta, rimane elevata”, dichiara il ministro dell’Interno tedesco, Alexander Dobrindt, spiegando che il sospetto si trovava in Germania dal 2023 e che le sue attivitÃ , “che suggerivano preparativi per un attacco, sono state rilevate in tempo”.Â ADNKRONOS