Milano, furto in abitazione, arrestato 18enne egiziano

I residenti hanno segnalato l’effrazione in un appartamento. Nel condominio era entrato un ragazzo e stava svaligiando una casa. I carabinieri del Nucleo radiomobile di Milano hanno arrestato per furto aggravato un ragazzo egiziano di 18 anni senza fissa dimora, incensurato.

L’intervento dei carabinieri

La chiamata Ã¨ arrivata nella notte di Halloween, tra il 31 ottobre e il 1Â° novembre. Quando i militari sono intervenuti hanno capito che il 18enne stava svaligiando un appartamento situato al piano rialzato di un condominio in via Settembrini.

Il giovane era entrato dalla finestra, aveva portato via un iPad e aveva tentato di scappare. I carabinieri lo hanno rintracciato in corso Buenos Aires, ancora in possesso della refurtiva.
www.milanotoday.it

