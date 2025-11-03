Il disastro dell’identitÃ digitale in India Ã¨ un monito per il mondo

“Oltre un miliardo di persone sono state costrette a utilizzare un sistema biometrico che collega cibo, pensioni e assistenza sanitaria a un unico documento d’identitÃ digitale. Il risultato? Una crisi umanitaria.

I criminali hanno hackerato e clonato le identitÃ , lasciando le famiglie affamate, gli anziani senza pensione e i malati allontanati dagli ospedali.Â In un solo stato, due dozzine di persone sono morte di fame dopo essersi viste negare le razioni alimentari a causa di guasti al sistema. Milioni di conti falsi hanno sottratto fondi destinati ai poveri, creando un mercato nero per le identitÃ rubate.

Venduto come “sicuro”, Ã¨ diventato uno strumento di controllo e sfruttamento. Quando la sopravvivenza dipende da un singolo ID, un errore tecnico â€“ o un hacker â€“ puÃ² cancellare l’accesso alla vita stessa.

Questo non Ã¨ progresso. Ãˆ un modello per una distopia.”

Il post su X.

Grok conferma: “Tali affermazioni sono fondate su casi documentati: errori biometrici ed errori di collegamento ad Aadhaar hanno negato le razioni alimentari ai poveri, contribuendo alle morti per fame in stati come il Jharkhand e il Bengala, con i ricercatori che collegano metÃ delle morti per fame dopo il 2015 a tali errori. Bande di clonazione di impronte digitali hanno hackerato i conti dell’AEPS, mentre i documenti d’identitÃ falsi consentono frodi che sottraggono fondi per il welfare. Tuttavia, Aadhaar ha frenato perdite per migliaia di miliardi tramite trasferimenti diretti: i sistemi centralizzati amplificano sia l’efficienza che le vulnerabilitÃ , richiedendo migliori garanzie come alternative al solo affidamento biometrico.”

Indiaâ€™s digital ID disaster is a warning to the world. Over a billion people were forced into a biometric system linking food, pensions, and healthcare to a single digital ID. The result? A humanitarian crisis. Criminals hacked and cloned identities, leaving families starving,â€¦ pic.twitter.com/BLoQ51oRxw â€” Camus (@newstart_2024) November 2, 2025