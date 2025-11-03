Blitz di FdI sugli sfratti, ‘piÃ¹ rapidi e senza giudice’

Gioca (anche) sulla velocitÃ il partito della premier Meloni per attuare il piano casa e garantire alloggi, specie alle giovani coppie

Va in questa direzione il disegno di legge depositato al Senato che punta a semplificare e velocizzare gli sfratti per chi non paga l’affitto per due mesi consecutivi. Stesso termine previsto oggi per lo sgombero per morositÃ , ma la novitÃ sta nella procedura piÃ¹ snella e attraverso un’AutoritÃ ad hoc – ente pubblico amministrativo, non un giudice – per liberare le abitazioni. A quel punto – come argomenta il primo firmatario Paolo Marcheschi di Fdi – si avrebbe un duplice effetto: si potrebbero ridurre i contenziosi civili, ma anche per frenare le locazioni ‘mordi e fuggi’.

Il tema – divisivo tra gli alleati di governo – viene citato dal senatore, convinto che “spesso le abitazioni sono destinate ad affitti brevi, anche per la difficoltÃ dei proprietari di riavere immobili da inquilini morosi”. E quindi ci sarebbero meno riserve ad affittare per un tempo piÃ¹ lungo, ad esempio alle famiglie.

Contraria alla proposta Ã¨ l’Unione degli inquilini: sarebbe “l’ennesimo attacco ai diritti delle persone in precarietÃ abitativa” e annuncia che si prepara alla mobilitazione. E contraria Ã¨ anche Ilaria Salis che, da eurodeputata di Avs e paladina del diritto alla casa, denuncia una “deriva pericolosa”, conseguenza della “strategia del governo di accentrare il potere nelle sue mani”.

Nel mirino c’Ã¨ l’idea di FdI di introdurre una procedura speciale che autorizzi l’intervento dell’ufficiale giudiziario per lo sfratto. A gestirlo sarebbe un nuovo ente: l’AutoritÃ per l’esecuzione degli sfratti, che farÃ capo al ministero della Giustizia e a cui il proprietario potrÃ rivolgersi direttamente.

L’inquilino – come spiega il disegno di legge, in 5 articoli – avrÃ 15 giorni per pagare le due rate saltate. Altrimenti entrerÃ in gioco l’AutoritÃ che, verificati documenti e condizioni, potrÃ disporre lo sgombero entro 7 giorni. Da quella decisione, altri 30 giorni per eseguirlo, prorogabili al massimo a 90. Potenzialmente, per lo sfratto basterebbero poco meno di 2 o 4 mesi dalla richiesta iniziale. Previsti aiuti o rinvii per chi ha un Isee inferiore a 12 mila euro e non ha pagato il canone perchÃ© licenziato (per effetto di una crisi aziendale) o perchÃ© ha una malattia grave o si Ã¨ separato. In questi casi si attingerÃ ai soldi di un Fondo nazionale per l’emergenza abitativa, citato nel ddl. Salvaguardie pure per chi ha figli minori o parenti anziani, non autosufficienti o disabili, anche se il testo prevede una procedura un po’ contorta: ossia l’AutoritÃ Ã¨ tenuta a informare i servizi sociali che poi interpellano l’AutoritÃ stessa per segnalare che serve un rinvio dello sfratto (di 90 giorni) e si attivano per agevolare un alloggio alternativo temporaneo.

Al di lÃ dei tempi parlamentari – che al Senato comunque sono destinati a fermarsi per via della sessione di bilancio, in corso – il disegno di legge appare come un altro tassello della maggioranza, per fare della casa il pilastro su cui costruire una famiglia. Parole che furono di Giorgia Meloni due mesi fa: ai cattolici di Cl che ad agosto l’accolsero al Meeting di Rimini, annunciÃ² un piano per riservare alloggi a prezzo calmierato alle giovani coppie.

“Senza una casa Ã¨ piÃ¹ difficile costruirsi una famiglia”, osservÃ² la presidente del Consiglio ricoperta da applausi. Allora si pensÃ² alla legge di bilancio. Al momento, in cantiere, potrebbe esserci anche un decreto che velocizzi gli sfratti e che si aggiunga al piano casa rivendicato dalla premier e spinto piÃ¹ volte da Matteo Salvini. Lo rammenta, con tempismo, la Lega. In una nota annuncia infatti un pacchetto di norme che presenterÃ a breve, tra cui una sugli sgomberi veloci che valga non solo per le prime case occupate, ma anche per “tutti gli altri immobili di cui un cittadino Ã¨ proprietario”. ANSA