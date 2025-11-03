Attacco su treno in Gb, aggressore coinvolto in altri 3 accoltellamenti

ImolaOggi EUROPA UE, News 2025

Attacco su treno in Gb

Anthony Williams, il 32enne incriminato per l’attacco a colpi di coltello avvenuto sabato sera su un treno passeggeri in Gran Bretagna, nel Cambridgeshire, Ã¨ sospettato di coinvolgimento in altri tre precedenti tentativi di accoltellamento. Lo ha reso noto la polizia. L’uomo, indicato come uno squilibrato e senza legami noti con gruppi radicali o matrici terroristiche, Ã¨ un cittadino britannico. Finora era stato accusato solo di un altro attacco con il coltello, denunciato nella metropolitana di Londra poche ore prima dell’aggressione sul treno. tgcom24.mediaset.it

Prima di compiere l’attentato al treno di Huntingdon, Anthony Williams avrebbe aggredito e accoltellato due persone nelle 24 ore precedenti. PerchÃ© non era giÃ  dietro le sbarre? Quello che Ã¨ successo Ã¨ un fallimento catastrofico delle forze dell’ordine.La Gran Bretagna Ã¨ distrutta. Il post su X.

Articoli correlati

GB, attacco con coltello su un treno, molti feriti

Hadush Kebatu

GB, preso il “migrante” liberato per errore

Dylan Earl

La “spia russa”? Uno spacciatore di Londra reclutato su Telegram

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *