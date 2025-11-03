Attacco su treno in Gb, aggressore coinvolto in altri 3 accoltellamenti

Anthony Williams, il 32enne incriminato per l’attacco a colpi di coltello avvenuto sabato sera su un treno passeggeri in Gran Bretagna, nel Cambridgeshire, Ã¨ sospettato di coinvolgimento in altri tre precedenti tentativi di accoltellamento. Lo ha reso noto la polizia. L’uomo, indicato come uno squilibrato e senza legami noti con gruppi radicali o matrici terroristiche, Ã¨ un cittadino britannico. Finora era stato accusato solo di un altro attacco con il coltello, denunciato nella metropolitana di Londra poche ore prima dell’aggressione sul treno. tgcom24.mediaset.it

Prima di compiere l’attentato al treno di Huntingdon, Anthony Williams avrebbe aggredito e accoltellato due persone nelle 24 ore precedenti. PerchÃ© non era giÃ dietro le sbarre? Quello che Ã¨ successo Ã¨ un fallimento catastrofico delle forze dell’ordine.La Gran Bretagna Ã¨ distrutta. Il post su X.