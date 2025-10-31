Uccise il fidanzato, 17 anni a Valentina Boscaro: riconosciute le attenuanti

La donna non Ã¨ considerata pericolosa da parte del Tribunale del Riesame e sta scontando la pena ai domiciliari

La Corte di Cassazione ha condannato in via definitiva a 17 anni di carcere Valentina Boscaro, la 34enne che, nella notte tra il 25 e 26 settembre 2022, uccise il fidanzato Mattia Caruso, 30enne all’epoca dei fatti, in seguito a una lite avvenuta all’esterno di una discoteca di Montegrotto Terme (Padova). Dopo una condanna a 24 anni in primo grado, ridotti a 20 in Appello, la Suprema Corte ha riformulato il verdetto in secondo pronunciamento, riconoscendo le attenuanti per le violenze e minacce subite dalla ragazza.

Dalla lite al delitto: cosa accadde quella notte

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la lite tra i due scoppiÃ² all’uscita di una discoteca nella zona di Padova, quando Mattia Caruso non avrebbe accettato la crescente indipendenza della compagna. Nel corso del confronto, degenerato in colluttazione, Valentina Boscaro colpÃ¬ l’uomo con una coltellata al petto, provocandone la morte.

Le versioni contraddittorie e la confessione

Nel corso delle indagini, la 34enne aveva fornito versioni contraddittorie, sostenendo inizialmente l’esistenza di un aggressore sconosciuto. Solo dopo giorni di interrogatori arrivÃ² la confessione: Valentina Boscaro spiegÃ² di aver reagito durante una lite segnata da tensioni e violenze precedenti.

La decisione della Cassazione e le attenuanti riconosciute

La Corte di Cassazione, nel secondo pronunciamento sul caso, ha deciso di riformulare la condanna riducendola a 17 anni di carcere. Una scelta motivata dal riconoscimento delle attenuanti generiche, in particolare quelle legate allo stato di prostrazione della donna, che aveva denunciato di aver subito nel tempo minacce e aggressioni da parte del compagno. I giudici hanno considerato il contesto relazionale e psicologico come fattore attenuante rispetto alla gravitÃ del reato.

Pena da scontare

Valentina Boscaro non Ã¨ considerata pericolosa nÃ© a rischio di fuga da parte del Tribunale del Riesame: sta terminando di scontare la pena ai domiciliari, in quanto madre di una bambina minore.

