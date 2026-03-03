Nocera, 60enne ucciso a coltellate: arrestata la moglie

I Carabinieri hanno fermato a Nocera Inferiore una donna di 54 anni con l’accusa di omicidio. Secondo quanto reso noto dagli investigatori, nella giornata di ieri l’indagata avrebbe aggredito il marito 60 enne, noto imprenditore, colpendolo a morte con un’arma da taglio a Sant’Egidio del Monte Albino. L’uomo Ã¨ deceduto all’ospedale di Nocera Inferiore.
Il fermo
Il provvedimento di fermo di indiziato di delitto Ã¨ stato richiesto ed emesso dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore. A dare esecuzione alla misura sono stati i militari della Sezione Operativa del locale Reparto Territoriale, sulla base degli elementi raccolti nelle ore immediatamente successive al crimine. La ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria ha infatti indirizzato i sospetti sulla coniuge della vittima. Al termine delle formalitÃ di rito, la donna Ã¨ stata trasferita nel carcere di Salerno.
