Picchia e tenta di violentare una conoscente: arrestato centrafricano

Sono stati momenti angoscianti quelli di mercoledÃ¬ 29 ottobre, in unâ€™abitazione di via Brescia a Trento dove un uomo â€“ un cittadino centroafricano senza fissa dimora di circa trentâ€™anni â€“ ha aggredito e provato a violentare una sua conoscente.

Lâ€™invito e lâ€™aggressione

Secondo quanto riportato dalle forze dellâ€™ordine tutto Ã¨ cominciato nella casa della donna, dove la stessa ha invitato lâ€™uomo protagonista di questa vicenda. Dopo un breve scambio di convenevoli, lui avrebbe tentato un approccio sfociato poi in un tentativo di violenza sessuale.

Al rifiuto della donna lâ€™uomo ha reagito colpendola al volto e procurandole una frattura al setto nasale. Approfittando di un momento di distrazione dellâ€™uomo, la donna Ã¨ riuscita a chiedere aiuto chiamando i soccorsi.

A quel punto sono intervenuti i carabinieri di Civezzano. Giunti sul posto hanno trovato lâ€™uomo ancora nella casa della vittima, nascosto in un armadio. Per lui Ã¨ scattato lâ€™arresto e si sono aperte le porte della casa circondariale di Spini di Gardolo.

