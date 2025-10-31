ONU a Usa: ‘stop “esecuzioni extragiudiziali” nei Caraibi’

Le Nazioni Unite hanno esortato gli Stati Uniti a porre fine agli attacchi contro navi nei Caraibi e nel Pacifico orientale che presumibilmente trasportano trafficanti di droga e a prevenire “esecuzioni extragiudiziali”. Gli Stati Uniti, affermano, devono adottare tutte le misure necessarie per prevenire “esecuzioni extragiudiziali” delle persone a bordo delle imbarcazioni.

Gli attacchi statunitensi nei Caraibi e nel Pacifico delle ultime settimane hanno ucciso almeno 62 persone a bordo di imbarcazioni che, secondo Washington, trasportavano droga. I familiari e i governi delle vittime hanno affermato che alcuni di loro erano pescatori.  (askanews)

