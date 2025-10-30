Rom in fuga dopo un furto tenta di investire i Cc e provoca due incidenti

Un 28enne di etnia rom con cittadinanza italiana Ã¨ stato arrestato dopo aver creato il panico in pieno giorno nelle strade di Velletri

Assieme a due donne 50enni (pluripregiudicate come lui) e a una ragazza di 15 anni, tutti provenienti da campi rom della capitale, aveva organizzato una “gita furtiva” ai Castelli per rubare alcuni oggetti in un centro commerciale. CosÃ¬ aveva noleggiato nella capitale una Renault Clio e, attorno alle 12,30 di domenica, si era diretto verso il supermercato di viale Europa-viale Oberdan a Velletri da dove assieme alle sue complici aveva portato via un costoso televisore.

All’uscita dall’attivitÃ commerciale, perÃ², il gruppo di ladri era stato notato da un carabiniere della locale stazione, libero dal servizio che, come ricostruito durante l’udienza di convalida presso l’aula al piano terra del tribunale di Velletri, ha allertato i colleghi della vicina compagnia e comunicato i loro spostamenti.

La pattuglia del reparto radiomobile li ha notati e intercettati nel parcheggio di fronte alla scuola dell’Arma in via Salvo D’Acquisto.

Una volta rintracciata l’automobile dei ladri, un carabiniere a piedi ha cercato di intimare loro di fermarsi, ma il 28enne per tutta risposta ha ingranato la marcia e tentato di investire il militare che fortunatamente Ã¨ riuscito a schivare l’urto, ferendosi anche, mentre la macchina dei malviventi ha continuato la fuga verso la via Appia Sud dove, poco dopo, si Ã¨ scontrata con un’altra vettura che sopraggiungeva in quel momento e successivamente contro un’altra automobile che usciva dalla caserma dei carabinieri.

LESIONI E SOLDI

Non contento, il 28enne ha tentato nuovamente di ripartire cercando di investire anche un altro militare intervenuto che si era avvicinato alla macchina per afferrare il malvivente all’interno dell’abitacolo. Alla fine, comunque, i militari di pattuglia e altri in borghese sopraggiunti sul posto sono riusciti finalmente a bloccare i ladri e ad arrestare per rapina, lesioni, fuga e resistenza a pubblico ufficiale il conducente del veicolo, mentre la ragazza minorenne Ã¨ stata denunciata al tribunale dei minori di Roma per gli stessi reati in concorso. All’interno della macchina c’era il televisore, del valore di oltre 400 euro, che i ladri avevano sottratto al supermercato e che Ã¨ stato restituito all’attivitÃ commerciale.

Tanta paura tra i cittadini che, vista l’ora centrale della giornata, hanno assistito al movimentato fatto di cronaca. Il traffico Ã¨ rimasto bloccato tra viale Oberdan e via Salvo D’Acquisto per oltre mezz’ora: i rilievi dei due incidenti sono stati eseguiti dalla polizia locale di Velletri. Un uomo alla guida della macchina centrata dal rom in fuga Ã¨ rimasto contuso, fortunatamente in maniera non grave. Da quanto emerso dal processo per direttissima, dove Ã¨ stato convalidato l’arresto del ladro in fuga, il rom aveva numerosi precedenti penali per furto e in materia di stupefacenti, guidava senza patente e con una macchina presa a noleggio da un suo familiare. Il 28enne si trova ora agli arresti domiciliari nella casa di un familiare a Tor de’ Cenci.

