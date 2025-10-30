Milano, uomo preso a pugni e rapinato: arrestati 3 egiziani

Prima l’aggressione, poi la rapina e infine le manette. Tre giovani egiziani di 20, 18 e 23 anni sono stati fermati dalla polizia locale dopo aver picchiato e derubato un uomo in via Messina, a Milano, nel pomeriggio di mercoledì 29 ottobre.

La rapina

Tutto è accaduto all’angolo tra le vie Cenisio e Messina poco dopo le 13, quando i “ghisa” (in borghese e impegnati in un altro servizio) hanno notato i tre ragazzi mentre aggredivano un uomo non lontano dal deposito Atm. Secondo quanto ricostruito, il terzetto lo avrebbe preso a pugni per strappargli la catenina d’oro che portava al collo.

Due di loro sono stati bloccati subito, mentre il terzo ha tentato la fuga ma è stato raggiunto e arrestato dopo un breve inseguimento a piedi. Tutti e tre sono stati accompagnati negli uffici della polizia locale e dovranno rispondere dell’accusa di rapina in concorso.

