Medico condannato per violenza sessuale su un paziente 22enne

Condannato a quattro anni l’ex medico di base accusato di violenza sessuale ai danni di un ragazzo di 22 anni. Il giovane, nel 2024, si era rivolto allo specialista per un certificato medico. Lo ha deciso il Tribunale di Milano.

Il medico giÃ  condannato

Le indagini della polizia, coordinate dalla pm Alessia Menegazzo e dall’aggiunta Letizia Mannella, hanno permesso di ricostruire i precedenti. Il medico, infatti, era stato giÃ  condannato a tre anni di reclusione per abusi sessuali su un altro giovane paziente, con misura interdittiva dalla professione.

Stando a quanto emerso, il medico avrebbe abusato del 22enne il 19 luglio 2024 nel centro medico dell’Asl di Corsico. Il ragazzo aveva bisogno di un certificato medico per l’attivitÃ  sportiva, ma la visita si era trasformata in un incubo.
