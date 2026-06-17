Salerno, tentata violenza sessuale in spiaggia: arrestato bengalese

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È stato arrestato dalla Polizia di Stato di Salerno un uomo del Bangladesh, accusato di tentata violenza sessuale

(video Tv Oggi) – L’episodio si è verificato nella serata del 14 giugno nei pressi di uno stabilimento balneare della zona orientale, tra via Clark e via Leucosia. L’intervento degli agenti è scattato in seguito a una segnalazione giunta alla Sala Operativa della Questura, che indicava la presenza di una donna in evidente stato di agitazione mentre chiedeva aiuto. I poliziotti, giunti rapidamente sul posto, hanno individuato e bloccato l’uomo indicato dalla presunta vittima.

L’arresto

Secondo la ricostruzione effettuata nell’immediatezza dei fatti, l’indagato, che si sarebbe trovato in evidente stato di alterazione alcolica, avrebbe avvicinato la donna mentre si trovava sulla spiaggia. Dopo aver rivolto alla stessa insistenti avances, più volte respinte, avrebbe tentato di costringerla a seguirlo contro la sua volontà. La situazione sarebbe poi degenerata quando l’uomo avrebbe afferrato la donna, provocandole lievi lesioni nel tentativo di trascinarla con sé.

Le richieste di aiuto della vittima hanno attirato l’attenzione delle persone presenti e consentito il tempestivo intervento delle forze dell’ordine. Alla luce degli elementi raccolti sul posto, gli agenti della Polizia di Stato hanno proceduto all’arresto del soggetto, che è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i successivi adempimenti di legge.

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