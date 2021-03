L’Unione europea è morta

Hanno messo Mario Draghi al Governo per trovare un modo di riportare in vita il cadavere della vecchia Unione europea, legandola al braccio del suo salvatore e facendo finta che sia viva come nel film “Weekend con il morto”

Francesco Amodeo su Radio Radio TV – – Questa pandemia​ è stata un dramma sotto tutti i punti di vista. Un merito però l’ha avuto: ha certificato ufficialmente la morte dell’UnioneEuropea​, così come era stata concepita a Maastricht​ nel 1992, anche se ora hanno imposto al Governo​ il salvatore dell’euro​ per non far accorgere nessuno che c’è un cadavere.

In questi anni i sovranisti​ tutti (sia quelli puri e veri, sia quelli che sfruttavano la causa per fini elettorali) hanno combattuto contro i mulini a vento denunciando che quest’Europa, così concepita, era destinata al fallimento.

Anzi, per assurdo quelli che venivano definiti gli “antieuropeisti​”, me compreso, erano gli unici a proporre le ricette che poi gli europeisti hanno dovuto adottare per salvare l’Unione Europea.

Analizziamo insieme i punti proposti dai sovranisti in questi anni:

“La Banca Centrale Europea​ deve diventare prestatrice di ultima istanza, deve garantire i debiti degli stati per abbassare gli Spread​”, dicevano gli antieuropeisti.

“Lo statuto della BCE non lo prevede, e non si può fare“, rispondevano gli europeisti​. Salvo poi dover correre ai ripari con il QuantitativeEasing​ e con il “Whatever it takes”.

“Non si può pensare di uscire da una crisi e di superare uno schock esterno rispettando gli ottusi parametri del FiscalCompact​”, dicevano gli antieuropeisti.

“I vincoli vanno rispettati, sono il fondamento del trattato di Maastricht”, gridavano gli europeisti. Salvo poi dover sospendere tutti i vincoli del Fiscal Compact per un tempo ancora non definito.

Ma l’Unione europea è morta

Ora l’unico problema è che le ricette da noi proposte vengono usate solo come misura d’emergenza, ed ora hanno messo Mario Draghi al Governo per trovare un modo di riportare in vita il cadavere della vecchia Europa, legandola al braccio del suo salvatore e facendo finta che sia viva come nel film “Weekend con il morto”.

Diciamolo chiaramente allora: l’Unione Europea, da Maastricht al Fiscal Compact è ufficialmente morta.

