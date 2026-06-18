Tajani: ‘sì sanzioni per Ben Gvir, su Smotrich vedremo’

ImolaOggiPOLITICA, News 2026

Tajani

BRUXELLES, 18 GIU – “Noi siamo i promotori della richiesta di sanzioni al ministro Ben Gvir, per quello che ha fatto in occasione dell’arresto illegittimo di alcuni cittadini che facevano parte della Flotilla e ciò che ha detto nei confronti dell’Italia. Inserire anche Smotrich tra i sanzionati? Per lui si vedrà, iniziamo a fare Ben Gvir intanto”.

Flotilla, Ben Gvir indagato a Roma: “Italia paese delle ciabatte”

Lo ha detto il ministro degli Esteri e vice-presidente del Consiglio Antonio Tajani, uscendo dal pre-summit del Ppe a Bruxelles e rispondendo a una domanda sulla possibilità di inserire, tra gli individui sanzionati dall’Ue, non solo il ministro israeliano Ben Gvir, ma anche quello delle finanze Smotrich. (ANSA)

Flotilla, attivisti bendati e in ginocchio derisi dal ministro Ben Gvir

Share

Articoli correlati

Mohammad Hannoun

Hannoun indagato anche a Milano: “istigazione a delinquere”

Tajani

Tajani: ‘Futuro Nazionale quinta colonna della Sinistra’

Kaja Kallas

Kallas: ’20 milioni di euro a organizzazioni della società civile israeliane e palestinesi’

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *