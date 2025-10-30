Delitto di Garlasco, indagato il padre di Andrea Sempio

Avrebbe versato 20-30mila euro, stando al famoso pizzino trovato a casa Sempio, all’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti

Giuseppe Sempio, il padre di Andrea Sempio – indagato nell’inchiesta bis sul delitto di Garlasco per concorso nell’omicidio di Chiara Poggi – Ã¨ stato iscritto nel registro di indagati dalla procura di Brescia per il reato di corruzione. Secondo l’ipotesi accusatoria degli inquirenti, sarebbe stato lui a versare 20-30mila euro, stando al famoso pizzino trovato a casa Sempio, all’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti (indagato per corruzione in atti giudiziari) per archiviare la posizione del figlio Andrea nella precedente inchiesta.

Difesa Sempio: “Padre di Andrea non ha ricevuto alcun atto”

“Giuseppe Sempio a oggi non ha ricevuto alcuna informazione di garanzia. Ãˆ una notizia che apprendiamo, come al solito” da una testata. CosÃ¬ l’avvocato Angela Taccia che, con il collega Liborio Cataliotti, assiste Andrea Sempio, in merito all’iscrizione nel registro degli indagati della procura di Brescia del padre del 37enne.

Il giallo del “pizzino” trovato a casa Sempio

Il “pizzino” trovato a casa dei genitori di Andrea Sempio Ã¨ uno degli elementi centrali dellâ€™indagine della Procura di Brescia. Durante una perquisizione effettuata nel maggio scorso nellâ€™abitazione, gli investigatori hanno rinvenuto un appunto attribuito al padre, Giuseppe, sul quale compariva la frase: “Venditti gip archivia per 20.30 euro”.

Gli inquirenti sospettano che quel messaggio possa riferirsi a una somma di denaro legata allâ€™archiviazione del figlio Andrea nel 2017, quando era indagato in un procedimento poi chiuso. Giuseppe Sempio, interrogato dai magistrati bresciani sul significato di quell’appunto, avrebbe risposto:

“Dovrebbe essere una previsione di spesa che avevamo fatto noi in casa, su quanto avremmo dovuto pagare agli avvocati alla fine della faccenda”. In collegamento con “Quarto Grado”, l’uomo ha affermato: “SÃ¬ â€¦ era un pizzino che ho scritto, mi ricordo di averlo scritto, adesso i 20-30 euro non hanno significato, sono 20 o 30 euro, capire adesso dopo tanti anni a cosa servivano diventava difficileâ€¦poi mi Ã¨ stato detto che forse erano soldi per le marche da bollo o forse soldi da dare agli avvocati per prelevare dei documenti per fare il loro iter…”.

www.tgcom24.mediaset.it