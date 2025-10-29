Milano, oltre un kg di cocaina in casa: arrestati due peruviani

Gli agenti dell’unitÃ investigativa della polizia locale di Milano ha sequestrato oltre un chilo di cocaina in un appartamento della zona di Monte Stella e ha arrestato due fratelli peruviani per detenzione ai fini di spaccio.

La polizia locale teneva d’occhio l’alloggio di una transessuale peruviana di 39 anni, per lo strano viavai che era stato notato e ieri ha eseguito la perquisizione trovando una borsa con all’interno un chilo e 45 grammi di cocaina in una busta trasparente sottovuoto, un giubbotto nero e anche 21 buste, sempre di plastica, per un totale di 7,47 grammi sempre di cocaina, in camera da letto, oltre un bilancino di precisione, un passaporto, una parrucca rossa e tre cellulari tutti con la foto della trentanovenne con parrucca per salvaschermo in un cassetto del ComÃ².

Nella stanza erano semi nascoste anche due agende piene di nomi e cifre.

Sempre nell’appartamento era presente anche il fratello della padrona di casa, di 42 anni in Italia senza fissa dimora, appena arrivato in aereo dal PerÃ¹ e atterrato a Firenze.

Qui l’uomo ha detto di aver incontrato un connazionale che gli avrebbe consegnato il pacchetto con la richiesta di portarlo a Milano pena ritorsioni nei confronti della famiglia in PerÃ¹. ANSA