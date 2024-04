Sindaco Pd plaude ai vandali in chiesa

vandali in chiesa

A Priverno, in provincia di Latina, alcuni ragazzi sono entrati nella cattedrale e si sono fatti fotografare con la birra davanti a Gesù morto. Nella cattedrale è conservato il teschio di San Tommaso D’Aquino, morto a Fossanova. Proprio il 7 marzo 2024 c’era stato l’anniversario: 750 anni dalla morte di San Tommaso d’Aquino.

Sono ancora in corso le celebrazioni nel borgo di Fossanova. Ieri, ad accentuare le polemiche, c’è stato un like del sindaco del Partito democratico Anna Maria Bilancia a un post dei ragazzi protagonisti del gesto. Non a caso tra i commenti alla fotografia sui social, c’è anche chi censura il primo cittadino: «La cosa più grave è che la sindaca mette pure mi piace, non ho parole». www.liberoquotidiano.it