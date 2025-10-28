Anziano investito e ucciso: alla guida dell’auto il portiere dell’Inter Josep Martinez

Era sulla sua carrozzina elettrica quando Ã¨ stato investito e ucciso da un’automobile guidata dal secondo portiere dell’Inter, Josep Martinez. L’incidente Ã¨ avvenuto a FenegrÃ² (Como), nei pressi di Appiano Gentile, dove c’Ã¨ il centro d’allenamento dei nerazzurri.

La vittima, un uomo di 81 anni, si stava muovendo lungo la provinciale 32, quando il veicolo l’ha travolto, uccidendolo sul colpo. Il calciatore si Ã¨ subito fermato per prestare aiuto e 118 ed elisoccorso sono arrivati in pochi minuti, ma per l’uomo non c’era nulla da fare. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Da una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, emerge che la vittima, 81 anni, a bordo di una carrozzina elettrica su 4 ruote, aveva lasciato la pista ciclabile per raggiungere la corsia opposta di marcia, cosÃ¬ attraversando la carreggiata proprio nel momento in cui sopraggiungeva l’auto condotta da Martinez. Una delle ipotesi Ã¨ che abbia avuto un malore. tgcom24.mediaset.it