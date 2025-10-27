Tusk: ‘Zelensky pronto a combattere per altri due-tre anni’

“Non ho dubbi che l’Ucraina sopravviverà come Stato indipendente, ma la domanda principale è quante vittime vedremo. Il presidente Zelensky mi ha detto che spera che la guerra non duri dieci anni, ma che l’Ucraina è pronta a combattere per altri due, tre anni”.

Lo ha detto il primo ministro della Polonia Donald Tusk in un’intervista al Sunday Times. “I russi sono in grossi guai economicamente”, ha aggiunto, “significa che possiamo dire di stare vincendo? Assolutamente no. Hanno un grande vantaggio contro l’Occidente, e in particolare contro l’Europa: sono pronti a combattere”. tgcom24.mediaset.it