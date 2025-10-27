Trump: ‘Il test del missile russo ‘non è appropriato”

Il capo di stato maggiore russo, Valery Gerasimov, che ha annunciato che il 21 ottobre è stato testato con successo il nuovo missile da crociera Burevestnik, un vettore a propulsione nucleare capace di trasportare testate atomiche. Secondo Gerasimov, durante il test il missile “ha coperto una distanza di 14.000 chilometri”, ma potrebbe essere utilizzato “contro bersagli altamente protetti a qualsiasi distanza”. Quindi anche negli Stati Uniti. Un vettore ‘senza eguali, invincibile’, il commento orgoglioso dello Zar.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che l’annuncio del suo omologo russo Vladimir Putin di un test di un missile da crociera a propulsione nucleare non era “appropriato”.

“Dovrebbe far cessare la guerra. Una guerra che avrebbe dovuto durare una settimana sta per iniziare il suo quarto anno. È quello che dovrebbe fare invece di testare missili”, ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell’Air Force One. ANSA