Ucraina, Trump: “Putin ha accettato di non attaccare per una settimana”

Trump ha detto di aver chiesto a Vladimir Putin di non sparare per una settimana a causa del freddo invernale e che il presidente della Federazione russa ha accettato

“Ho chiesto a Putin di non sparare su Kiev e le città ucraine a causa del freddo record per una settimana”, ha ribadito Trump nel corso della riunione di gabinetto alla Casa Bianca, aggiungendo che il suo omologo russo “ha accettato, è stata un’ottima cosa, gli ucraini quasi non ci credevano”. Rinviato alla prossima settimana un nuovo trilaterale.

Trump sulla pace in Ucraina: “Ce la faremo”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato anche che il suo inviato speciale Steve Witkoff e il genero Jared Kushner stanno lavorando duramente per risolvere il conflitto in Ucraina, aggiungendo “ce la faremo”. “Steve Witkoff sta lavorando molto duramente, così come Jared e tutti gli altri, e penso che ce la faremo”, ha detto Trump durante una riunione del proprio gabinetto. “Abbiamo messo fine a otto guerre e credo che un’altra stia arrivando”, ha ribadito.

Witkoff: fatti molti progressi prossimi colloqui tra una settimana

“Abbiamo fatto molti progressi, i colloqui riprenderanno tra circa una settimana” e “molte cose buone stanno avvenendo tra le parti che stanno discutendo l’accordo sui territori”. Lo ha riferito Steve Witkoff riguardo ai colloqui sull’Ucraina, nella riunione di Gabinetto alla Casa Bianca.

