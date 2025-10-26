Palermo, turisti picchiati e rapinati: denunciati 4 nordafricani

A distanza di quattro mesi dalla notte da incubo vissuta da due turisti, picchiati e derubati nel cuore della Vucciria, i carabinieri della stazione Palermo Centro hanno denunciato in stato di libertà quattro ragazzi di origine nordafricana, già noti alle forze dell’ordine e di età compresa tra i 17 e i 27 anni, ritenuti responsabili del reato di rapina impropria.

I fatti risalgono alla notte dello scorso 28 giugno e sono avvenuti nel quartiere della Vucciria, cuore della movida palermitana quando, due turisti canadesi – un uomo e una donna – in cerca di una serata di svago, sono stati subito intercettati dal quartetto. “Il gruppo, con fare insistente, avrebbe tentato di vendere della droga ai due ma, di fronte al loro fermo rifiuto, si sarebbe temporaneamente allontanato – raccontano dal comando dei carabinieri -. La situazione è però degenerata nel corso della nottata, quando i due giovani, provati da qualche bicchiere di troppo, hanno accusato un malore e si sono seduti a terra, in uno stato di semi-incoscienza”.

“È a quel punto – ricostruiscono dal comando dell’Arma – che il gruppo di nordafricani è tornato alla carica’ e, approfittando della vulnerabilità delle vittime, le ha accerchiate per poi, con un’azione fulminea e coordinata, sottrarre loro gli effetti personali: cellulari e portafogli custoditi negli abiti. I due turisti hanno tentato una reazione, ma le condizioni fisiche compromesse hanno impedito loro di opporsi efficacemente alla rapina”.

In quella circostanza lei era stata anche spinta per terra e derubata del cellulare mentre il marito era stato colpito alla nuca con una bottiglia di vetro prima che potesse reagire. Un’esperienza terrificante per via della quale i turisti avevano poi preferito passare le ultime 24 ore chiusi nella loro stanza aspettando il volo che li avrebbe riportati a Vancouver.

Grazie all’immediata attività investigativa dei carabinieri, supportata dall’analisi minuziosa dei sistemi di videosorveglianza della zona e dalle testimonianze raccolte, i presunti autori del colpo sono stati rapidamente identificati e denunciati in stato di libertà per rapina impropria.

www.palermotoday.it