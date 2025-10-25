Violenza sessuale su due fratelli di 12 e 13 anni, arrestato 67enne

Un uomo di 67 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato, a Milano, con l’ipotesi di violenza sessuale ai danni di due fratelli di 12 e 13 anni

L’attività di indagine ha preso il via a seguito della denuncia presentata dalla madre, insospettita da alcune loro frasi che riportavano affermazioni a sfondo sessuale, che secondo le accuse sarebbero scaturite dall’esperienza degli abusi.

L’uomo, arrestato dalla Polizia di Stato su ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Milano, in passato è stato un educatore di una squadra di calcio dilettantistica.

L’ex educatore vive nel popolare quartiere Barona, nella zona Sud-Ovest del capoluogo lombardo, e sfruttava questa popolarità derivante dalla sua precedente attività nel campo sportivo offrendosi come una sorta di baby sitter, di animatore, riunendo i ragazzi a casa sua attirandoli anche con merende e una playstation. ANSA