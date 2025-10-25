Migranti, oltre 6600 sbarcati a ottobre

Sono finora 57.656 le persone migranti sbarcate sulle coste da inizio anno. Nello stesso periodo, lo scorso anno furono 55.048 mentre nel 2023 furono 141.790. Il dato è stato diffuso dal ministero degli Interni, considerati gli sbarchi rilevati entro le 8 di ieri mattina.

Negli ultimi giorni sono state 917 (282 martedì, 407 mercoledì e 228 ieri) le persone registrate in arrivo sulle nostre coste che hanno fatto salire a 6.648 il totale delle persone arrivate via mare in Italia a ottobre. L’anno scorso, in tutto il mese, furono 5.722, mentre nel 2023 furono 10.277.

Dei quasi 57.800 migranti sbarcati in Italia nel 2025, 17.405 sono di nazionalità bengalese (30%), sulla base di quanto dichiarato al momento dello sbarco; gli altri provengono da Egitto (7.904, 14%), Eritrea (7.089, 12%), Pakistan (3.884, 7%), Sudan (3.461, 6%), Somalia (2.713, 5%), Etiopia (2.079, 4%), Iran (1.529, 3%), Tunisia (1.528, 3%), Guinea (1.283, 2%), Siria (1.246, 2%), Algeria (1.169, 2%), Nigeria (846, 1%), Mali (770, 1%), Afghanistan (615, 1%) a cui si aggiungono 4.135 persone (7%) provenienti da altri Stati o per le quali è ancora in corso la procedura di identificazione.
