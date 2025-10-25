Banche, Patuelli: “hanno pagato da sole la crisi”

ImolaOggiECONOMIA, News 2025

banche

ROMA, 25 OTT – “Tutte le crisi bancarie italiane salvo una (Mps ndr) sono state affrontate tutte con risorse delle banche concorrenti e persino una la popolare di Bari che è stata nazionalizzata dopo il risanamento costato 1 miliardo alle altre banche”. Lo afferma il presidente dell’Abi Antonio Patuelli all’evento Tuttosoldi organizzato da La Stampa.

“Quando ci sono stati anni di enormi perdite la generalità del mondo bancario italiano è ricorso a proprie risorse” ricordando che il “conto economico è fatto di prodotti e perdite” aggiungendo inoltre come le banche hanno affrontato “nove anni e mezzo di tassi a zero” e una “solo puntata verso l’alto” ora terminata dei tassi. (ANSA)

Articoli correlati

banchieri

Il liberismo sopravvive rendendo complementari problemi e soluzioni

bper

ENPAP chiede chiarimenti a BPER su presunti investimenti in titoli legati a settore armamenti

Tajani

Tajani: “Forza Italia dice no a blitz fiscale sulle banche”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *