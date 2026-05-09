Il potere è gioco d’azzardo truccato

Il potere è come un gioco d’azzardo truccato con tre razze di giocatori: intellettuali, politici, banchieri. Ma si sa da millenni che gli unici giocatori che alla fine incasseranno il bottino e correranno a casa a riempire casseforti saranno i banchieri.

Gli intellettuali e i politici sono pagati per darsele di santa ragione, come pugili suonati, dovendo garantire senza se e senza ma, lacrime e sangue ai popoli e profitti crescenti ai banchieri.

Siccome quella dei Banchieri è una razza fortemente filantropica alla rovescia, tutti i miglioramenti apportati ad un sistema sociale e alla pace e prosperità di un popolo, non possono che essere realizzati nell’interesse usurario legalizzato dei “filantropi“.

I Banchieri hanno nel fisco e nell’inflazione le loro mani sinistre che continuano ad affamare la classe povera e a conservare illusa ma a rischio retrocessione la media. Nei periodi di sviluppo fanno ingrassare la classe media a spese dei poveri, e nei periodi di recessione e di guerra la ripuliscono o la fanno letteralmente fuggire in paesi meno devastati. Vedi Italia “la fuga dei cervelli” da oltre 30 anni.

Che si tratti di una dittatura, di una monarchia o di una democrazia, dal punto di vista finanziario non cambia una virgola.

Se qualcosa di vantaggioso sembra concessa al popolo, è per gentile concessione dei Banchieri che finanziano gli Stati, tutti sovraccarichi di debito pubblico, per inguaiarli e condizionarli meglio.

Quindi la cultura, il progresso, la giustizia sociale, la libertà, i diritti e le conquiste sindacali, sono fumo negli occhi.

Servono soltanto a indurre il popolo a lavorare, produrre e spendere per arricchire i potenti dell’Economia e della Finanza. Unica classe sociale che non vive come il resto dell’umanità sulle montagne russe dello sviluppo probabile, della recessione certa e della guerra che mietono vite umane, ma conservando igienicamente l’illusione che il sapere produce “potere legale“, invece produce solo, a qualunque livello, salvo rare e illustrissime eccezioni, (che non bastano certo a tenere in buona salute una democrazia) l’istinto animale del “si salvi chi può”.

Franco Luceri