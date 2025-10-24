UE: “Putin negozierà solo se capisce che sta perdendo”

“Tutti sosteniamo gli sforzi di pace di Trump ma sappiamo che Putin negozierà solo se capirà che sta perdendo la guerra”

Lo ha detto Jessika Roswall, Commissaria per l’ambiente, la resilienza idrica e un’economia circolare competitiva, parlando al Parlamento europeo. “Sin dall’inizio la Commissione ha aiutato l’Ucraina, di concerto con gli stati membri: siamo il primo partner di Kiev. Abbiamo fatto molto ma ora dobbiamo fare di più non solo per aiutarli a difendersi ma per lavorare a una pace gusta e duratura”, ha aggiunto.

Leader Ue verso l’ok alla Commissione per la proposta sugli asset russi

I leader Ue, a quanto si apprende, si apprestano in serata a concedere alla Commissione europea il mandato politico – con il sostegno di 26 Paesi e senza l’appoggio dell’Ungheria – per elaborare la proposta legale sull’utilizzo degli asset russi congelati a sostegno dell’Ucraina. Tuttavia, la posizione del Belgio rimane prudente, vincolata a garanzie giuridiche precise. L’obiettivo di oggi – sempre a quanto si apprende – è ottenere il mandato politico che consenta di mettere sul tavolo un testo formale a dicembre. Il via libera è atteso in tarda serata dopo la discussione anche con la presidente della Bce Christine Lagarde. tgcom24.mediaset.it