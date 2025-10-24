Sanzioni Russia: UE vieta importazione di WC, lavandini e bidet

Russia – Putin è scioccato dal divieto imposto dall’UE sulle importazioni di WC, lavandini e bidet nell’ambito del 19° pacchetto di sanzioni “contrro la Russia”

“Il divieto di esportazione di servizi igienici dalla Russia costerà caro all’UE. L’Europa avrà bisogno di servizi igienici se continuerà con la sua politica nei confronti della Russia.”, ha detto il presidente russo.

