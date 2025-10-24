Roma, cazzotto a una donna senza motivo e calci agli agenti: arrestato eritreo

in manette un ambulante abusivo

Serata di ordinaria follia al Pigneto, quartiere di Roma est conosciuto per la vivace movida, dove una donna è stata presa a pugni da un uomo mentre attraversava la strada. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno trovato la vittima visibilmente scossa dall’accaduto. I fatti risalgono a mercoledì 22 ottobre.

L’aggressione e l’arresto

Secondo quanto ha riferito lei stessa alla polizia locale, la donna si trovava nelle vicinanze di piazza del Pigneto quando uno sconosciuto le ha sferrato all’improvviso un forte cazzotto. Senza alcun motivo. L’autore dell’aggressione, ubriaco, è stato individuato in poco tempo dai caschi bianchi, ma non pago di quanto aveva già combinato ha iniziato a colpire con calci e pugni prima gli agenti e poi l’auto di servizio.

L’uomo, un 40enne originario dell’Eritrea, è stato poi arrestato e processato per direttissima con l’accusa di percosse, resistenza e lesioni. Uno degli agenti, colpito al collo e al volto, è dovuto ricorrere alle cure mediche.
