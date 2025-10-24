Milano, rapina di orologio da 125mila euro: fermati due stranieri

ImolaOggiCRONACA, News 2025

arresto

MILANO – Un 20enne algerino e un 31enne belga sono stati posti in stato di fermo dai Carabinieri di Milano perché sospettati di essere i due rapinatori che lo scorso 4 settembre, nel capoluogo lombardo, hanno portato via l’orologio a un turista americano di 74 anni, un lussuosissimo modello di Patek Philippe del valore di 125mila euro.

I due, secondo le accuse, avevano aggredito l’anziano in via Fara, nei pressi del suo hotel, ma nella fuga il primo, ostacolato da alcuni passanti, aveva perso lo smartphone permettendo così al Nucleo Investigativo, grazie alle indagini, di individuarli.

In precedenza, lo scorso 4 settembre, un 28enne algerino era stato fermato in ordine alla rapina a un imprenditore di 65 anni aggredito il 13 giugno a Milano da più persone che lo avevano prima pedinato in monopattino. Anche in questo caso si trattava di un Patek Philippe da 100mila euro. (ANSA).

Articoli correlati

rapina con spray urticante

Torino, rapina con spray urticante: arrestati tre egiziani

polizia notte

Torino: rapina con pestaggio, poi inseguimento: 6 agenti feriti. Arrestati due marocchini

carabinieri Milano

Milano, controllore minacciato con coltello e rapinato sul bus: arrestato marocchino

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *