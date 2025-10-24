Asset russi, Belgio: ‘Mosca ha minacciato ritorsioni eterne’

BRUXELLES, 24 OTT – “Mosca ci ha detto che se tocchiamo i soldi ne sentiremo gli effetti per l’eternità”. Lo ha detto il premier belga Bart De Wever in conferenza stampa a proposito dell’ipotesi dell’uso degli asset russi. “Io preferirei un’altra soluzione ma credo che la Commissione tornerà con una proposta, cercherà di farla vivere, anche perché la soluzione per il finanziamento dell’Ucraina è urgente”, ha aggiunto.

“Ma allora avremmo dovuto iniziare a negoziare prima e magari avere subito una proposta più ragionata”, ha sottolineato. Il debito comune, come col Covid, potrebbe essere la risposta. “Ma serve l’unanimità dei 27”.

Ue, ‘decisione su uso asset russi e fondi a Kiev a dicembre’

“Nel testo c’è un linguaggio forte per l’impegno nei confronti dell’Ucraina. E’ un impegno molto chiaro del Consiglio europeo e viene dato mandato alla Commissione ad esaminare delle opzioni. E’ una questione complessa. Abbiamo deciso il cosa, il prestito di riparazione, dobbiamo decidere come renderlo possibile”. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Sull’uso degli asset “non c’è stato un veto” del Belgio ma “osservazioni tecniche: al Consiglio europeo di dicembre sarà presa una decisione definitiva”. (ANSA – foto Ansa)