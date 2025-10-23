Zelensky vede Meloni: “Abbiamo parlato anche di asset russi”

“Abbiamo tenuto una riunione con Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei ministri italiano. Abbiamo discusso di come proteggere il nostro settore energetico dagli attacchi russi e renderlo più resiliente: l’Italia dispone delle competenze e delle attrezzature necessarie a tal fine”. Lo afferma Volodymyr Zelensky.

“Ci siamo concentrati sui progetti di difesa congiunti nell’ambito dello strumento Safe. È importante che tali iniziative vadano a beneficio di tutta l’Europa. Abbiamo anche affrontato la questione cruciale dell’utilizzo dei beni russi congelati: questi fondi siano destinati a sostenere e difendere il nostro Paese”.

Zelensky: “Mosca teme la decisione dell’Ue sugli asset”

“La Russia ha molta paura che l’Ue prenda una decisione sull’uso degli asset congelati, può darci la possibilità di vincere e non solo difenderci”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa a Bruxelles. “Oggi siamo più vicini a usare questi asset, in un modo o nell’altro, spero che prendano oggi questa decisione politica, è una decisione grossa”, ha detto sottolineando di prevedere tre tranche per la spesa dei fondi, in Ucraina, in Europea e negli Usa. tgcom24.mediaset.it