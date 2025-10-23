Kiev: ‘Trump ha dato via libera all’invio di Patriot’

Donald Trump ha dato il “via libera” al trasferimento dei sistemi di difesa aerea Patriot a Kiev

Lo afferma il capo dell’ufficio presidenziale, Andriy Yermak, in un’intervista rilasciata a Rbc-Ucraina . “La cosa più importante è che Trump abbia dato il via libera, quindi le questioni in questo senso sono per lo più tecniche”, ha affermato il responsabile dell’ufficio presidenziale ucraino. Quanto ai Tomahawk “il dialogo è in corso e non direi che questa porta sia chiusa”, ha aggiunto il capo dell’ufficio presidenziale. (ANSA).

