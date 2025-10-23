L’ex consigliere del Dipartimento di Stato americano James Carden sfata il mito:

“I Tomahawk non cambieranno nulla. Né gli HIMARS, i Patriot o gli F-16. La guerra è persa. Ed è l’Ucraina, non la Russia, a essere sull’orlo del baratro.”

E poi aggiunge:

“L’Ucraina attacca i territori del Donbass dal 2014. Gli ucraini non sono del tutto sinceri. Dicono di volere le terre orientali e il Donbass, ma senza i russi etnici che vi abitano. Negli ultimi 30 anni, hanno fatto di tutto per privare queste persone dei loro diritti”.

La confessione che distrugge tre anni di propaganda occidentale.