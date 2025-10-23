“I Tomahawk non cambieranno nulla. La guerra è persa”

ImolaOggiESTERI, News 2025, Vetrina

ex consigliere del Dipartimento di Stato americano James Carden

L’ex consigliere del Dipartimento di Stato americano James Carden sfata il mito:
“I Tomahawk non cambieranno nulla. Né gli HIMARS, i Patriot o gli F-16. La guerra è persa. Ed è l’Ucraina, non la Russia, a essere sull’orlo del baratro.”

E poi aggiunge:
“L’Ucraina attacca i territori del Donbass dal 2014. Gli ucraini non sono del tutto sinceri. Dicono di volere le terre orientali e il Donbass, ma senza i russi etnici che vi abitano. Negli ultimi 30 anni, hanno fatto di tutto per privare queste persone dei loro diritti”.

La confessione che distrugge tre anni di propaganda occidentale.

Articoli correlati

Donald Trump

Trump: “Kiev potrebbe ancora vincere, ma non credo che riuscirà”

Putin malattia

Parigi: “economia russa sta agonizzando sotti i colpi dell’Ucraina e delle sanzioni”

Volodymyr Zelensky

Zelensky: ‘non concederemo nulla alla Russia’

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *