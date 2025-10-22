Chad Crowley, scrittore e traduttore, pubblica su X il video di una protesta contro i “migranti” in Irlanda e scrive: “L’assoluta degenerazione dell’Occidente moderno catturata in un’unica scena.

Un migrante afghano, la cui esplulsione era prevista da mesi, ha aggredito sessualmente una giovane ragazza irlandese mentre viveva nel lusso e a spese dello Stato.

Il cosiddetto “centro profughi” in cui è ospitato è in realtà un hotel requisito nel cuore di Dublino, stipato di oltre duemila uomini stranieri in età da combattimento, nutriti, vestiti e ospitati dalle stesse persone che stanno sfollando.

Lo Stato importa questi uomini, ostenta la loro “diversità” come virtù e costringe la popolazione nativa a finanziare la propria sottomissione attraverso la colonizzazione e la lenta estinzione demografica. Il parassita non contribuisce in alcun modo, non produce nulla, eppure viene considerato un simbolo di progresso, mentre agli irlandesi nativi viene detto che la resistenza non è solo odiosa, ma anche illegale.

Fuori, il popolo finalmente si ribella e la polizia, finanziata da coloro che opprime, forma un cordone attorno agli alloggi dell’invasore, difendendo non l’Irlanda, ma il tradimento commesso contro di essa.”