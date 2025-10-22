Chad Crowley, scrittore e traduttore, pubblica su X il video di una protesta contro i “migranti” in Irlanda e scrive: “L’assoluta degenerazione dell’Occidente moderno catturata in un’unica scena.
Un migrante afghano, la cui esplulsione era prevista da mesi, ha aggredito sessualmente una giovane ragazza irlandese mentre viveva nel lusso e a spese dello Stato.
Il cosiddetto “centro profughi” in cui è ospitato è in realtà un hotel requisito nel cuore di Dublino, stipato di oltre duemila uomini stranieri in età da combattimento, nutriti, vestiti e ospitati dalle stesse persone che stanno sfollando.
Lo Stato importa questi uomini, ostenta la loro “diversità” come virtù e costringe la popolazione nativa a finanziare la propria sottomissione attraverso la colonizzazione e la lenta estinzione demografica. Il parassita non contribuisce in alcun modo, non produce nulla, eppure viene considerato un simbolo di progresso, mentre agli irlandesi nativi viene detto che la resistenza non è solo odiosa, ma anche illegale.
Fuori, il popolo finalmente si ribella e la polizia, finanziata da coloro che opprime, forma un cordone attorno agli alloggi dell’invasore, difendendo non l’Irlanda, ma il tradimento commesso contro di essa.”
The absolute degeneracy of the modern West captured in a single scene.
An Afghan invader, scheduled for deportation months ago, sexually assaults a young Irish girl while living in luxury at public expense.
The so-called “refugee center” where he is housed is in truth a… pic.twitter.com/PuCE6R2Pta
— Chad Crowley (@CCrowley100) October 21, 2025