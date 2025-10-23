Cristianofobia, vietata proiezione del film “Sacré-Cœur” a Marsiglia

ImolaOggiEUROPA UE, News 2025

Steven James Gunell

“Il momento è serio. Ieri sera, Steven James Gunell (regista) ha rivelato che il sindaco di Marsiglia, @BenoitPayan,
ha vietato la proiezione del film “Sacré-Cœur”.

Una decisione di sfacciata cristianofobia, indegna di una città che fu la prima al mondo ad essere consacrata al Sacro Cuore di Gesù, il 1° novembre 1720. Marsiglia, città di fede e coraggio, vede oggi la sua anima profanata dall’ideologia e dal clientelismo.

Mi rivolgo a Sua Eminenza il Cardinale e Arcivescovo di Marsiglia, Jean-Marc Aveline: il silenzio sarebbe un errore. Ora è il momento di difendere la fede, la nostra storia e le nostre libertà.”

E’ il post di Catolico su X, accompagnato dal video.

Articoli correlati

Parolin

Cristiani massacrati in Nigeria, Viganò: ‘da Parolin parole vergognose’

film su Gesù

La Francia censura la pubblicità al film su Gesù

jihad

Pubblica 200 video inneggianti alla jihad: tunisino ai domiciliari

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *