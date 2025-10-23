Cristianofobia, vietata proiezione del film “Sacré-Cœur” a Marsiglia

“Il momento è serio. Ieri sera, Steven James Gunell (regista) ha rivelato che il sindaco di Marsiglia, @BenoitPayan,
ha vietato la proiezione del film “Sacré-Cœur”.
Una decisione di sfacciata cristianofobia, indegna di una città che fu la prima al mondo ad essere consacrata al Sacro Cuore di Gesù, il 1° novembre 1720. Marsiglia, città di fede e coraggio, vede oggi la sua anima profanata dall’ideologia e dal clientelismo.
Mi rivolgo a Sua Eminenza il Cardinale e Arcivescovo di Marsiglia, Jean-Marc Aveline: il silenzio sarebbe un errore. Ora è il momento di difendere la fede, la nostra storia e le nostre libertà.”
E’ il post di Catolico su X, accompagnato dal video.
Le moment est grave.
Hier soir, Steven James Gunell (réalisateur) a révélé que le maire de Marseille, @BenoitPayan, a interdit la diffusion du film « Sacré-Cœur ».
Une décision d’une christianophobie assumée, indigne d’une ville qui fut la première au monde consacrée au… pic.twitter.com/eI5Hf4ssiE
— 𝑪𝒂𝒕𝒐́𝒍𝒊𝒄𝒐 ♱🇻🇦 (@LeCatolico) October 22, 2025