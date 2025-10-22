Fonti Ue: ‘manca consenso su uso di asset russi’

BRUXELLES, 22 OTT – “Sulla questione dei prestiti di riparazione per l’Ucraina basati sugli asset russi immobilizzati non si è arrivati ad un consenso questa mattina al livello degli ambasciatori, quindi il testo delle conclusioni andrà tra parentesi ai leader, perché è troppo importante”. Lo afferma un’alta fonte diplomatica europea.

Il tema è molto sensibile poiché tocca dettagli ancora aperti, come la natura delle garanzie che dovranno dare gli stati membri a copertura dei prestiti, l’analisi del rischio a cui sarà sottoposto il Belgio, paese che detiene la gran parte degli asset, e il tipo di utilizzo dei fondi concesso all’Ucraina. (ANSA)